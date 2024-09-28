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Ефимов: неэффективно используемые участки в СВАО реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: неэффективно используемые участки в СВАО реорганизуют по программе КРТ

Неэффективно используемые участки в Северо-Восточном административном округе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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