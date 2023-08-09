Назван город с самым грязным воздухом

Столица Чили Сантьяго заняла первое место в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом. Местным жителям посоветовали находиться на улице в масках, не заниматься спортом на открытом воздухе, закрыть окна и включить очистители воздуха.
Столица Чили Сантьяго заняла первое место в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом. Местным жителям посоветовали находиться на улице в масках, не заниматься спортом на открытом воздухе, закрыть окна и включить очистители воздуха.
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