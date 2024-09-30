Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему неандертальцы были человечнее нас. Альтруисты или полусумасшедшие

Почему неандертальцы были человечнее нас. Альтруисты или полусумасшедшие

Часто мы представляем неандертальцев как мрачных ребят, размахивающих дубинами направо и налево. Но что, если они были гораздо добрее и гуманнее, чем мы думаем? Рассказываем, почему «пещерные люди» могут легко посоперничать с нами в человечности.

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