Почему неандертальцы были человечнее нас. Альтруисты или полусумасшедшие

Часто мы представляем неандертальцев как мрачных ребят, размахивающих дубинами направо и налево. Но что, если они были гораздо добрее и гуманнее, чем мы думаем? Рассказываем, почему «пещерные люди» могут легко посоперничать с нами в человечности.