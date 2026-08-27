В Туле столкнулись автомобиль и мотоцикл

Очевидцы сообщают, что мотоциклиста после аварии на улице Кутузова увезли на скорой помощи.В Туле на улице Кутузова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, сообщают очевидцы в социальных сетях.
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