НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Приехала одуревшая от бабла баба, уехала, воссоединилась с кривлякой, разъединилась, обосралась, обоссалась, потеряла...Пугачева внезапно...
  • Анатолий Страшко
    Вижу негодование двух, пока, одноконфессионистов Резника и Пугачёвой. А что так мало?Резник прокоммент...
  • Альбина Ивченко
    Вот с этим согласнаЯна Поплавская пр...

89-летний индиец 27 лет пытается развестись с женой

89-летний индиец 27 лет пытается развестись с женой

89-летнему отставной офицер ВВС  и квалифицированный врач Нирмал Сингх Панесар, который на протяжении почти трех десятилетий пытался развестись со своей 82-летней женой, учительницей на пенсии, вновь получил отказ от Верховного суда Индии, несмотря на то, что суд согласился с тем, что их брак «не возможно спасти».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх