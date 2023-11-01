89-летний индиец 27 лет пытается развестись с женой

89-летнему отставной офицер ВВС и квалифицированный врач Нирмал Сингх Панесар, который на протяжении почти трех десятилетий пытался развестись со своей 82-летней женой, учительницей на пенсии, вновь получил отказ от Верховного суда Индии, несмотря на то, что суд согласился с тем, что их брак «не возможно спасти».