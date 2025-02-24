Совбез ООН рассмотрит резолюцию США по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине, Владимир Зеленский отказался выплачивать долг Штатам, а президент Франции Макрон обсудил украинский конфликт с европейскими политиками.
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