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В России рассказали о работе над новым барражирующим боеприпасом

В России рассказали о работе над новым барражирующим боеприпасом

Президент «Калашникова» Лушников рассказал о работе над новым барражирующим боеприпасом Алан Лушников.

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