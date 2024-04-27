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Горячее водоснабжение начнут отключать в Москве с 14 мая

Горячее водоснабжение начнут отключать в Москве с 14 мая

В Москве плановые отключения горячей воды начнутся с 14 мая. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, максимальный срок приостановки горячего водоснабжения составит до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

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