В Холмогорском округе на трассе М8 погиб человек

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1095 километре федеральной трассы поступило в полицию накануне вечеромВ пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что второго февраля, около 19:30, «Газель», ехавшая со стороны Москвы, врезалась в стоявший на обочине большегруз Iveco.