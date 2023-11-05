Ответьте на один вопрос и узнайте, какой цвет в одежде вам запрещен и чем его можно заменить.

﻿﻿Научно доказанный факт: одежду следует подбирать под цвет глаз. Исследователи из Университета Сент-Эндрюс провели эксперимент, в котором пригласили поучаствовать 200 женщин: у одних из них были светлые тона кожи, волос и глаз, а у других – темные.