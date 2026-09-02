Обвинили Россию без доказательств. Что стоит за историей с дроном в Лейпциге

Инцидент в аэропорту стал удобным поводом для политических игр. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига сотрудник службы безопасности заметил квадрокоптер возле украинского грузового самолёта Ан-124.
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