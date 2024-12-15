«СМИ всё переворачивают». Ландо Норрис взял назад свои слова про Ферстаппена

«СМИ всё переворачивают». Ландо Норрис взял назад свои слова про ФерстаппенаRed Bull Content PoolПосле Гран При Бразилии гонщик McLaren Ландо Норрис сделал противоречивый комментарий о том, что победа Макса Ферстаппена в дождевой гонке была результатом везения, а не таланта.