Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

Масштабный парад военных кораблей в честь праздника уже прошел на Камчатке. В Авачинскую бухту вошли порядка 10 судов – "Академик Ковалев", "Георгий Чернышев", морской буксир "Андрей Степанов" и корвет "Гремящий".
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