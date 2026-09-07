«По морде бы дать - чтобы моргать перестала»: в омском автобусе взрослые мужчина с женщиной оскорбляли школьниц из-за того, что те не уступили место.
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