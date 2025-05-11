День медсестры 12 мая: история праздника, красивые открытки с праздником

12 мая во всём мире отмечается особенная дата — Международный день медсестёр. Это гораздо больше, чем формальный праздник: это день искренней благодарности и глубокого уважения к тем, кто стоит на страже человеческой жизни и здоровья.
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