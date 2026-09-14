Почему Ил–114–300 подойдет только простым индийцам и российским военным

Стало известно о подписании меморандума о поставках в Индию 105 региональных пассажирских лайнеров Ил–114–300.
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