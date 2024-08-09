Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера 17K прочитали Кирилл Стрельников По понятным причинам к событиям в Курской области сейчас приковано повышенное внимание — как в России, так и за рубежом.
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