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Ученые обнаружили, что майя использовали календарь еще 3400 лет назад

Ученые обнаружили, что майя использовали календарь еще 3400 лет назад

Древние майя строили свои города в соответствии с ранней версией календаря. К такому выводу ученые пришли в ходе исследования древних населенных пунктов индейцев в западной Гватемале и южной Мексике, которое выявило 478 отдельных комплексов.

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