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Аргументы и Факты

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Судороги и одышка: нарколог сказал, что могло вызвать припадок у Зеленского

Судороги и одышка: нарколог сказал, что могло вызвать припадок у Зеленского

У Владимира Зеленского случился припадок, похожий на эпилептический, после бегства из страны экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко, рассказала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

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