День кадрового работника отмечают в России

И пожелал всем новых свершений и успехов в труде на благо России и Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником работников кадровых подразделений предприятий и организаций Северной столицы.
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