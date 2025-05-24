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Петербургский дневник

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День кадрового работника отмечают в России

День кадрового работника отмечают в России

И пожелал всем новых свершений и успехов в труде на благо России и Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником работников кадровых подразделений предприятий и организаций Северной столицы.

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