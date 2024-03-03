После взрыва на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где в жилой дом, предположительно, врезался беспилотник, снова зашла речь о дальности полетов БПЛА.
Полковник Литовкин: БПЛА запускают на территории России завербованные агенты СБУ
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нн
наталья никифорова
Давно надо было СМЕРШ возродить. У нас полно ветеранов из различных подразделений ФСБ, ГРУ и прочих правоохранительных органов. Почему бы не пригласить их в СМЕРШ. Привлечь туда молодых ребят владеющих IT технологиями для отслеживания переписки всей нечести со своими кураторами. Сколько еще должно прилететь дронов с серьезными последствиями чтобы наша власть зачесалась и перестала спать в оглоблях...
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