Полковник Литовкин: БПЛА запускают на территории России завербованные агенты СБУ

нн

наталья никифорова

Давно надо было СМЕРШ возродить. У нас полно ветеранов из различных подразделений ФСБ, ГРУ и прочих правоохранительных органов. Почему бы не пригласить их в СМЕРШ. Привлечь туда молодых ребят владеющих IT технологиями для отслеживания переписки всей нечести со своими кураторами. Сколько еще должно прилететь дронов с серьезными последствиями чтобы наша власть зачесалась и перестала спать в оглоблях...