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Энберт о 4 парах на этапе Гран-при России: «Нормальная ситуация для парного катания. Это бывает не только у нас, но и в мире»

С 26 по 27 октября проходит этап Гран-при России в Магнитогорске. В парном катании заявлены 4 дуэта: Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Дарья Андреева – Александр Акимов.

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