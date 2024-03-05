МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ послов стран Европейского союза в Москве от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии