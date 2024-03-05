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RT Russia

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МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России

МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ послов стран Европейского союза в Москве от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.

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Комментарии
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Александр
Опять разговоры.. Просто ,как принято,объявите их всех &quot;персонами нон грата&quot; и по домам в 48 часов!
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9 час.
АС
Александр Сысоев
В течение трех суток отправить всех в те страны, откуда они прибыли.
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9 час.
Zoia Goldshtab
Вон из России!!!!!
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9 час.

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