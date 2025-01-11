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Финская благодарность

Финская благодарность

Действующий Уголовный кодекс Финляндии начинается словами: "Мы, Александр Третий, милостью Божьей, император и самодержец всея Руси, царь Польский, великий князь Финляндский.

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