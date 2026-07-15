Децентрализованный протокол кредитования Aave запустил V4 в сети Avalanche, что знаменует собой первое расширение его новейшей инфраструктуры кредитования за пределы Ethereum и закладывает основу для будущих рынков кредитования, обеспеченных токенизированными реальными активами.
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