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Татар-информ

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Казанца будут судить за вовлечение подростка в создание закладок с наркотиками

Казанца будут судить за вовлечение подростка в создание закладок с наркотиками

Жителя Казани будут судить за вовлечение несовершеннолетнего в создание закладок с наркотиками. Как сообщает СУ СК России по РТ, в феврале 2026 года 41-летний житель Казани получил от неизвестного 16 граммов наркотиков для создания тайников за вознаграждение.

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