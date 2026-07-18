Казанца будут судить за вовлечение подростка в создание закладок с наркотиками

Жителя Казани будут судить за вовлечение несовершеннолетнего в создание закладок с наркотиками. Как сообщает СУ СК России по РТ, в феврале 2026 года 41-летний житель Казани получил от неизвестного 16 граммов наркотиков для создания тайников за вознаграждение.