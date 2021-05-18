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Один и без оружия. Хорошо охраняемых школ в России практически нет

Один и без оружия. Хорошо охраняемых школ в России практически нет

  Наш собеседник, назовём его Ярославом (имя изменено по его просьбе), занимается охранным бизнесом более 25 лет.

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Я живу в Эстонии,а проблема такая же.Вроде это Евросоюз,а воз такой же один охранник,а иногда просто вахтёрша и всё да охранной кнопки нет,и не говорю об оповещении всей школы.Блеф .Не был в Финляндии и других странах Евро союза а по Таллину вижу по русским школам,которых уже и так осталось минимум и того нет.
Сергей Oблезов
Говно вопрос, пусть чиновники ответят зачем раздают детям оружие. Никому в Советские времена в башку не приходило, чтобы школу нужно было охранять. Этому козлу водку еще не дают в магазине, а оружие пожалуйста Посадить того идиота, кто дал разрешение на оружие. Люди должны на экзаменах доказывать, что ему оружие необходимо или всем раздайте без исключения, чтобы могли пристрелить нападавшего и тема уйдет небытиё
Владимир Eвтушенко
19 лет подонку было. И он ребёнок? Тоггда зачем в армии 18-летним оружие дают, и посильней ружья, они же дети?
Виктор Муравьев
В шестидесятые годы в СССР с 16 лет можно было купить охотничье ружьё и патроны к нему в спорттоварах или в сельпо только по предъявлению паспорта и охотничьего билета. И тут вы абсолютно правы - ни у кого мыслей не было пойти в школу, убивать школьников и учителей. А этот девятнадцатилетний маньяк уже никак не дитё. И обучение и экзамены по пользованию оружием он прошёл, и медицинские справки получил, и сейф для хранения приобрёл. К какому чиновнику и какие претензии вы хотите предъявить?
Сергей Сарматов
А про детские сады забыли ???
Igor Sibiryakov
А ведь вопрос решается очень просто: таких ублюдков следует четвертовать, причём прелюдно!!! После этого, ни одна тварь не позволит себе покушаться на детей на протяжении сотен лет!!!
Михаил Афонин
любая охрана преодолима для желающего её преодолеть.
Андрей Медведников
Но нужно сделать, чтобы преодоление охраны в школе и детсадах стало очень дорогим для нападающего! Тогда отморозки типа Галялиева и стрелка в Крыму автоматически отсеются
Михаил Афонин
знаете как? возведение заборов не устраняет причину, в штатах полно оружия на руках и чё то это не останавливает убийц
Андрей Медведников
Об устранении причины и не шла речь, т.к. это совсем отдельная тема. Касательно мест пребывания детей, вооруженная охрана из числа вневедомственной (хотя бы по два человека на школу) уже сможет предотвратить многое. Много можете привести примеров нападений на объекты, охраняемыми вооруженной охраной?
Михаил Афонин
зачем я должен это делать? дети есть не только в школе - детские сады, поликлиники, диспансеры, клиническая медицина, дома творчества стадионы, бассейны, катки....давай ставь всюду свою вооружённую охрану...вместо того что бы искоренить раздачу оружия придуркам
Vladimir Osheschko
Недавно Керчь, теперь Татарстан. Шуму много, а "васьки" слушают и ...стреляют. Вывод - только широкая вооруженность населения заставит подонков уважать закон.
Игорь Кузнецов
Примеры что подобных трагедий в США гораздо больше Вам ни о чём не говорит?
Леонид
С дуру можно и известный орган сломать...
Игорь Кузнецов
- Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей... не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружьё. :-)
Андрей Медведников
Как то очень грустно
Михаил Афонин
мало выдавать оружие таким придуркам, давай выдавать его всем подряд, в штатах полно оружия на руках и чё то это не останавливает убийц
Игорь Кузнецов
Согласен, Андрей, невесёлая шутка получается. Это я в ответ на тупую шутку Леонида о том, что можно сломать и то, что без костей. По делу - есть элементарная формула "Учёт и Контроль". Вроде бы всё правильно было исполнено, по Закону, и выдали ружьё, и хранение в сейфе... а где недоработка? Ношение оружия в зачехлённом виде, разряженным. "Рамка" на входе - не было и т.д. Теперь будут делать выводы, "рак на горе уже свистнул", причём не в первый раз.
Игорь Кузнецов
Оплата труда охранников - это лишь "одна сторона медали". Полностью устранить такие ужасные трагедии не удастся. Снизить их число - возможно. Прежде всего ужесточение выдачи лицензий на оружие. Далее - работа психологов со школьниками, выявление случаев отклонения в психики, на "пустом месте", как бы не уверяли, решится на массовое расчётливое убийство вряд ли нормальный человек пойдёт. В состоянии нервного срыва или в наркотическом опбянении - возможно.
вячеслав харченко
Есть такая процедура ПФЛ называется, через нее проходят все , кто устраивается в ментуру, пожарные и т.п. ,так там, на этапе проведения психологической экспертизы, отсеиваются мутные личности, не получают допуск на оружие, а что мы видим на получении справки на оружие в дурке - за 1700р проверяют типА на наркоту и состояние на учёте в психдиспансере и ВСЁ, иди ,покупай, стреляй. Полный идиотизм, по мне, так и права на авто надо выдавать через ПФЛ, чтобы социопаты их никогда в жизни не получили.
Игорь Кузнецов
Согласен. Вроде бы уже приняли решение о разработке Правил выдачи медицинских справот только через государственные медицинские учреждения. Осталось узаконить, думаю что это быстро сделают. Но и там возможен подкуп. Значит параллельно нужно ужесточить персональную ответственность врача. Возможно что он должен периодически подтверждать психическое здоровье своего "подопечного".
вячеслав харченко
За деньги подтвердят что угодно, извиняюсь, это в наркологичке сдают анализ на наркоту на оружие, за 1700р, в дурке этот процесс выглядит так : помещение 7×7 где толпятся человек 40, через кассу , что отстреливает с каждого кандидата по 400р за 30 сек, плюс шапочка за 700р про эпилепсию, далее чел заходит к "узким специалистам", где основа всей экспертизы ,вопрос : "проблемы с головой были", после, ставится штампик и иди на все четыре, более изысканного способа отъёма денег не придумать.
Игорь Кузнецов
Вы хорошо описали сам процесс "штамповки" медсправок. Внимательно почитайте что я написал - личная ответственность врача. Я сделал прививку, там два штампа - поликлиники и врача, который провёл вакцинацию, его личная печать. Всё занесли в базу данных. Подделать - можно, но намного сложнее.
NVS66 SergeiShulepov
Врач за качество прививки не отвечает.
Леонид
Переливание из пустого в порожнее... Психиатр и нарколог и сейчас представлены сотрудниками государственных учреждений. Остальные могут быть и частниками. Но как представлю, что комиссию надо будет проходить в районной или городской поликлинике...так хочется послать депутатов и прочих разработчиков этой инициативы...на предлагаемую ими комиссию, чтобы хлебнули всей прелести стояния в очередях очень больных и очень старых граждан.
Игорь Кузнецов
Сергей Шилипов, относительно прививки - врач отвечает не за "качество" вакцины, а за то, что вакцинация была выполнена. Чтобы можно было (в случае подделки "ковидного паспорта") чётко определить кто проводил вакцинацию и проводил ли вообще.
Игорь Кузнецов
Леонид, я подчёркиваю - персональная ответственность. Что-нибудь случится - ясно с кого спрашивать лично, с того, кто справку выдал. А не так, как у Райкина: "Кто шил пиджак?..." С медучреждения спрашивать как сейчас, это значит ни с кого.
Леонид
У меня по второму высшему тема дипломной называлась "Персональная ответственность в государственном управлении"... Так что с такой постановкой вопроса я полностью согласен. :о)))
Игорь Кузнецов
Ну вот, как просто найти консенсус (при желании) :-) В аспирантуре (на первом году обучения) нам давали педагогику. Я думал - а зачем? Всё и так ясно. Потом, когда уже преподавал, ввёл принцип "индивидуально-коллективной ответственности". Упрощённо - бальная система и соревнования между студентами с учётом усреднённых результатов по группам потока. Я это к чему - "прокололся" врач выдав "липовую" справку (купили его) и сразу "чёрная метка" не только ему лично, но и всему медучреждению. Несколько раз такое случилось - запрет выдавать такие справки всем врачам этого учреждения.
NVS66 SergeiShulepov
У вакцин в чем различие или просто делать надо.
Олег Горелик
А как в советское время справлялись?
Майер Арманов
В советское время в школах кроме вахтеров и то не во всех и сторожей в ночное время, никого не было. За то была идейно-воспитательная работа, начиная с октябрят, пионеров и комсомольцев. Соотвественно и подобных ЧП не случалось.
Леонид
После директора школы самым страшным человеком была уборщица с тряпкой.
Андрей Медведников
В советское время и оружие то простому человеку было не купить и западной пропаганды по телевидению не было. А при всей идейно-воспитательной работе отморозки все равно появлялись.
NVS66 SergeiShulepov
У нас уборщица со связкой ключей была и всегда попадала.
Vasily Golov
Школы ушли на удаленку.Что должен охранять ЧОП?Вот директора школ и решили,что нет школьников,не должно быть охраны.Пандемия прошлась по России.Как ныне обзывают тогдашние детские организации. Школа с тюремными правилами.Никакой свободы.Чуть что,обсуждение проступка.Мол тогда свободу ломали через колено.Те кто был в стороне от октябрят, пионерии и ВЛКСМ- ничего не знают.Ни плохого,ни хорошего.
Константин Забудаев
Дожили в условиях "демократии"... Кругом решётки, охрана, металлоискатели, камеры наблюдения. Прямо как на инугурации последнего президента США - 25 тысяч солдат охраны и заборы с ключкой. Наша страна к этому стремилась??? Ну и получили, только все эти меры с охраной, увы, не спасут и не защитят от новых жертв.
Сергей К
Капитализм порождает терроризм,
Борис Осипов
В СССР такой срачи не было...
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Не было...А по каким причинам? Меня уже просто бесит...На всех уровнях властных и провластных структурах России, но что самое противное- в самом ОБЩЕСТВЕ, в основном говорят про: ограничение к владению оружия, про то, КОМУ и КАК охранять общественные с массовым посещением "места", но нет даже намёка на главное, на ОСНОВУ -"анализ причин всего этого "дичайшего бардака". Почему такого не было в Советском Союзе? А потому что, образно говоря,"ЛЕЧИЛИ ЛЮДЕЙ, А НЕ БОЛЕЗНЬ!" В стране НЕТ собственной идеологии. В просвещении , обучении, не просто бардак, а целенаправленная привнесённая извне программа по ОГЛУПЛЕНИЮ подрастающего в России поколения с выходом формирования из них ХОЛОПОВ, которые способны только заниматься самоунижением и самоуничтожением с преклонением перед пресловутым Западом, перед Гейжопой, бывшей Европой. Культура, искусство превращены в "школу разврата и вседозволенности", на животных инстинктах и гедонизме. Из самой грамотной, самой читающей страны и наций , проживающих на территории Советской Российской Империи-СССР, разрушенная изнутри страна превратилась, в конгломерат "общечеловеков" с кругозором уровня "воображение дятла". Стяжательство, накопительство, обман, равнодушие к окружающим людям, превращены в идеалы "цивилизации". Реальный патриотизм, любовь к собственной истории, заменены лживыми идеалами и клеветой на исторические личности, которые веками выстраивали Россию при различных политических и социальных форм и методов. Как это изжить? Что нужно поменять кардинально в вопросах воспитания и просвещения? От чего надо не просто ОТКАЗАТЬСЯ , а ЗАКОНОДАТЕЛЬНО признать и утвердить губительным и антинациональным, антигосударственным явлением...Вот о чём нужно говорить в первую очередь. И не просто говорить а ДЕЛАТЬ! И как можно быстрее и БЕЗ СОПЛЕЙ. Хватит уже лжи и разрушения. Тридцать лет ведь прошло!!! Неужели до сих пор непонятно, что это был ДАЖЕ НЕ ЭКСПЕРИМЕНТ, а программа по уничтожению России и самой русской нации, которую запустил ещё Хрущёв в 1955 году? Почему я, даже не славянин, это понимаю, а вы, русичи нет?
Борис Осипов
Леонид
Позволю себе не согласиться с последним предложением в статье автора... В ближайшее время работа началась с ужесточения правил для законопослушных граждан.
Валерий Подгузов
Нужно быть большим придурком, чтобы надеяться, что при капитализме, либерализме, демократии, национализме и росте религиозности можно остановить растущее в стране насилие усилением охраны в школах. Кто следил за жизнь США до 1991 года, тому, как раз, бросались в глаза СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ случаи массовых расстрелов в школах, институтах, в кинотеатрах, на улицах и в других общественных местах. Капитализм - объективно конкурентное общество, генерирующее изгоев, зависть, всеобщую ненависть и надеяться, что поставив двух охранников с оружием, с разрешением стрелять в подозрительных, вы уничтожите КОРНИ, которые порождают массовую взаимную ненависть. Нужно быть полным лохом, чтобы не попытаться изучить вопрос, ПОЧЕМУ В СССР, когда в капиталистических странах ежегодно происходили, как минимум, по одному массовому расстрелу, террористическому акту, политическому убийству, в СССР этого вообще не наблюдалось???!!!
volkov
У меня лично в 16 лет было ружьё для охоты. И у моих друзей. Жили ведь в тайге. Ходили рябчиков пострелять, уток. Никогда ведь мысли не было пойти в школу с ружьём. А сейчас какой-то психоз. Вне всякого сомнения, это идеологические девиации, напрямую связанные с установившимся общественным строем.
Геннадий Бережнов
......в мире или России не тот строй?
вячеслав харченко
Так и есть, последний аргумент у неустойчивой личности это ружьё.
volkov
Я не понял, почему вы задали этот вопрос? У нас практически тот же что и в США, в Европе и там как и у нас те же проблемы. Или на ваш взгляд всё прекрасно? Или ковырнуть хоттца?
Геннадий Бережнов
И не только хорошо охраняемых. Там нет нормальной пропускной системы. И урод казанский ходит когда хочет и сколько хочет!
вячеслав харченко
Мильен в месяц обходится охрана школы? Ну и кому уходят деньги? Дело в жадности чоповских (или менты или бандюки) начальников,у нас люди работают за 20-ку, да ещё и с оружием, остальные 80% оседают у боссов этой мафии.
Игорь Кузнецов
Как выход - создание госструктуры по типу Росгвардии или ВОХР. А все эти ЧОПы - "распил денег". Их можно как структурные подразделения без права финансовых операций с Заказчиком услуг по охране.
вячеслав харченко
Вопрос номер один - откуда берутся эти ЧОПы, в 90-х, понятно, бандитские структуры, позже сплелись с ментами, но суть одна.
Альбина Колесникова
да что тут рассуждать пока не прекратится в интернете обучение тех же подростков разным играм стрелялки и убийства. ЭТО будет продолжаться просто смотришь и думаешь для чего это делается кому это выгодно?
Игорь Кузнецов
Сам по себе интернет не воспитывает. Если ребёнок растёт без надзора со стороны взрослых, прежде всего родителей, он будет сам себя развлекать. Это как "однорукие бандиты" в казино для взрослых или стриптиз-бары. Убрать их полностью - уйдут в "подполье". Это уже было с "сухим законом" в США, потом при Горбачёве у нас довели страну до развала именно запретами и свадьбами, когда водку заливалив чайники и пили из кружечек. Другое дело что нужно чем-то занять ребёнка. В своё время ходоли по школам и набирали в спортсекции. Так и я попал в академическую греблю. Там уже было не до баловства с сигаретами и потрвейном во дворе...
volkov
Совершенно верно! Вопрос воспитания детей у нас сейчас из школы практически исключён. А все дополнительные занятия, способные занять детей переведены на коммерческие рельсы и доступны только детям из обеспеченных семей и так благополучным в большинстве. Так что у этого сложившегося положения следуют весьма невесёлые перспективы. А карательные меры, действительно, воспитывают слабо, особенно при сложившейся неблагоприятной атмосфере. Стрела Аримана.
Андрей Медведников
Охрана школ должна осуществляться вневедомственной охраной, людьми с оружием и спецсредствами! Отпускаешь ребенка в школу и не знаешь, вернется ли он из школы или нет
Игорь Балмаков
Можно превратить школы в охраняемые зоны наподобие тюрем, но и этим проблему не решить. Корень зла в системе, порождающей моральных уродов.
А Кудасов
Что произошло, почему? Как мы учились вообще без охраны? Редко в школьное время увидишь уборщицу со шваброй. Классы убирали сами. О поборах с родителей даже не думали. О очень многом негативном, что сейчас приходит на ум даже детишкам, не то что не догадывались, нужды почему то не возникало. Что дальше будет с таким развитием общества?
Игорь Кузнецов
Как пример, два случая: - 11 февраля 1958 года в Перми пьяный 24-ти летний секретарь комсомольской организации проник в кабинет директора школы (при этом нагадил в кабинете), потом добыл мелкашкутам же, в школе, вышел и застрелил двух прохожих и 5 девушек строительной школы в общежитии. В общежитии жили его любовницы, так он решал свою жизненную проблему.  - 1950 г Молдавская ССР. Преподаватель НВП в с. Гиска принес в школу 12 кг. тротила и подорвал себя вместе с учительницей от неразделенной любви, итог -  школа разрушена, погибло 20 учеников. --- Поищите в инете и найдёте ещё случаи. Не надо "обелять" или "очернять", надо думать как минимизировать вероятность совершения подобных трагедий.
А Кудасов
Кто ищет, тот найдёт. И метеориты летали. Мне не повезло, не видел и не слышал о таком тогда. И что бы в каждом магазинчике, школе, детском садике-яслях, каких-то конторках, даже в нестоличных парт- исполкомах были охранники ...?
Игорь Кузнецов
Сравнивать сегодняшнюю действительность можно и с временем после ВОСР, и после ВОВ. Надо понять - это объективная реальность, железные двери и кодовые замки на подъездах, заборы вокруг школ, видеокамеры... Может быть когда-то мы придём в светлое будущее с газонами перед домиками и без заборов... И "священное право собственности", когда будет узаконено право на оборону жилища всеми доступными средствами. А пока...
volkov
На этом хайп не ловили и не кричали из каждого утюга. А сейчас это почти что реклама.
Александр
Жестокость в школах была и раньше, и в СССР. Да еще какая! Замалчивали. Но до охраны школ от террористов дело не доходило. Приехали! Выходит, живем в предвоенной обстановке, или минобр, вообще, не соображает и не соображал чем занимается, и дальше носа не видит. Эти «эффективные» (а,точнее, дефектиные) с кругозором, измеряемым глубиной кармана, достали! Неужели закончились вакансии советников нашего уважаемого для подбора не удобных, а толковых.
volkov
Не замалчивали, а не афишировали!
Vladimir Orekhov
Нет сомнений в необходимости эффективной охраны.
Vladimir Orekhov
Однако, при желании преодолевается практически любая охрана. Преодолевают даже суперохрану банков. Следовательно, надо бы понимать мотивы, цели и причины терактов, предотвращать/давить их в зародыше.
Aнатолий Райков
В то время когда я учился,в школах не было ни какой охраны. Тогда охрану заменяла школьная техничка,мимо её так просто было пройти проблематично.Запросто можно можно было получить мокрой тряпкой по заднице,если слов не понимаешь.Это сейчас в любом учреждении требуется охрана после развала СССР.
Дмитрий Гурин
Так же я думаю видонаблюдение надо "затачивать" не под "обнаружение" и "распознавание" а под "идентификацию". И камеры ставить не только по периметру и на входах на территорию школ но и на "контрольных" точках основных подходных маршрутов. Ведь Галявиев шел с ружьем к школе минимум 5-7 минут........
Игорь Кузнецов
Абсолютно правильно. Эти меры могут снизить вероятность совершения подобных трагедий.
volkov
Это понятно, непонятно другое! Зачем молодому человеку, живущему в городе оружие? Я уже писал, что у меня было своё ружьё, но я в 16 лет был в обществе охотников по рекомендации. А что этот парень с расчехлённым ружьём мог делать на улицах Казани? На утей охотился?
Алексей Фролов
Автору перед тем, как писать статью, не помешало бы узнать, с чем должны (и обязаны!) нести службу охранники 4-го разряда. Сообщаю лично для него: оружие - нет, шокер - нет, палка резиновая - да, наручники -да. Два последних считаются спецсредствами

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