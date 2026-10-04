Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как превратить старые доски в эффектную клумбу: 8 идей для дачи

Как превратить старые доски в эффектную клумбу: 8 идей для дачи

Когда я впервые задумалась о том, чтобы навести порядок на своём участке, первое, что бросилось в глаза — это груда потемневших от времени досок, сваленных за хозяйственной постройкой.

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