Космические линзы: заглянуть за горизонт событий

Вселенная полна загадок, но одна из самых красивых и необычных — это кольца Эйнштейна. Вы смотрите в телескоп и видите на небе не звезду, а светящееся кольцо! Что же это за космическая иллюзия?Ответ кроется в общей теории относительности Эйнштейна, которая гласит, что гравитация может искривлять не только траекторию объектов, но и сам свет.