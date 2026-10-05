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Царьград

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Медведев против… Путина? Пять посланий Кремля США и миру

Медведев против… Путина? Пять посланий Кремля США и миру

Интервью Медведева Гостелерадио Ирана сказало главное: Россия не бросит Иран, будет укреплять с ним отношения в различных сферах без оглядки на США.

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