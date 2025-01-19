Живодеры повесили собаку на здание администрации в Новосибирской области

В социальных сетях появилась информация о жестоком убийстве бедного животного — собаки. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», расправа над четвероногим другом произошла в рабочем поселке Посевная в ночь с 17 на 18 января.
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