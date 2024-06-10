Немецкая Knauf передаст бизнес в России менеджменту с возможностью выкупа

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что один из крупнейших в мире производителей стройматериалов немецкий Knauf решил уйти из России, при этом оставив возможность в будущем вернуться.