Немецкая Knauf передаст бизнес в России менеджменту с возможностью выкупа

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что один из крупнейших в мире производителей стройматериалов немецкий Knauf решил уйти из России, при этом оставив возможность в будущем вернуться.
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