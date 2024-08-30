Новоуральская полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Улица»

В целях обеспечения правопорядка в общественных местах, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, снижения криминогенной обстановки на территории обслуживания 16 и 17 августа 2024 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Улица».