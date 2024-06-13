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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Фестиваль на крыше в Симферополе: чем удивит Centrum Wine Fest

Фестиваль на крыше в Симферополе: чем удивит Centrum Wine Fest

14, 15 и 16 июня в Симферополе пройдёт фестиваль на крыше Centrum Wine Fest. Гостям предложат продегустировать штучные и натуральные столовые крымские вина под аккомпанемент блюд из морских деликатесов и других локальных продуктов.

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