Фестиваль на крыше в Симферополе: чем удивит Centrum Wine Fest

14, 15 и 16 июня в Симферополе пройдёт фестиваль на крыше Centrum Wine Fest. Гостям предложат продегустировать штучные и натуральные столовые крымские вина под аккомпанемент блюд из морских деликатесов и других локальных продуктов.
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