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Царьград

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Банк России решил ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Банк России решил ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Банк России планирует ввести ограничение по выдаче ипотеки на срок более 30 лет.По данным материалов ЦБ, данное решение будет принято в следующем году.

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