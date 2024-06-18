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"Мирный саммит" продолжает сыпаться: Свою подпись под итоговым коммюнике отозвала Руанда

"Мирный саммит" продолжает сыпаться: Свою подпись под итоговым коммюнике отозвала Руанда

Власти Руанды отозвали подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, что прошла в Швейцарии.

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