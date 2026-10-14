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Царьград

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Житель Гусь-Хрустального напугал соседа муляжом гранаты на мяче

Житель Гусь-Хрустального напугал соседа муляжом гранаты на мяче

В Гусь-Хрустальном 38-летнему местному жителю вменяют угрозу убийством после того, как он перебросил через забор соседям муляж гранаты, примотанный скотчем к футбольному мячу, что вызвало эвакуацию жителей квартала.

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