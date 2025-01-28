Мария Захарова на форуме Знание.Государство: «В истинном служении государству открываются возможности»

Сегодня госслужащие должны не только работать над будущим, но и отстаивать прошлое, защищая нашу историю и культуру, отметила директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках первого масштабного форума Знание.
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