Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский ознакомил участников организации с новыми данными, которые позволяют по-иному взглянуть на события в Буче 2022 года и свидетельствуют о том, что они были инсценированы и срежиссированы.
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