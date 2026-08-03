В «Острове Мечты» открылась новая уличная часть парка развлечений

Гостям доступны 15 тематических зон и более 100 развлечений. предоставлено Пресс-службой«Остров Мечты» продолжает развитие масштабного круглогодичного туристического кластера мирового уровня и объявляет о старте работы новых тематических зон парка развлечений под открытым небом.
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