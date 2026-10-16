Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что Российский футбольный союз (РФС) выдал сертификат соответствия для проведения официальных матчей стадиону имени Эдуарда Стрельцова, на котором домашние игры будет проводить московский клуб.
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