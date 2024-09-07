Политические лидеры стран НАТО наблюдают за развитием событий в Курской области. После успеха украинской армии в прорыве на российскую территорию, противники России готовятся к возможной эскалации конфликта на Украине и прямому военному противостоянию с Москвой.
МК: НАТО близка к решению об эскалации украинского конфликта
Комментарии
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Eduard
Доиграется Европа со своей наглостью!
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12 час.
Eduard
Россия сейчас может ЕС уничтожить просто ядерным оружием,получат они территории...на кладбище!
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12 час.
Eduard
У Украины нет союзников ибыть не может,всё наиграно.Украина преступная страна,они сбили гражданский самолет с гражданами Европы и Малайзии!
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12 час.
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