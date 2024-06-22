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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милуоки» изучает варианты обмена Брука Лопеса

По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, руководители «Милуоки» оценивают варианты обмена центрового (36 лет, 213 см).

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