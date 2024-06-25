Бриер: Мы признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту - играть в НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии» прокомментировал возможный переход российского игрока Даниэль Бриэр, являющийся генеральным менеджером «Филадельфии», высказался о вероятном переходе Матвея Мичкова в команду НХЛ.
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