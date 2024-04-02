Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту падения ребенка в колодец в Чувашской Республике

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по информации, опубликованной в соцмедиа, о падении 9-летней девочки в водопроводный колодец в городе Чебоксары организовано проведение доследственной проверки.
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