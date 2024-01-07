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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу «моментальной гибелью»

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу «моментальной гибелью»

Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула «крещением огнем» и «моментальной гибелью», заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, ее слова приводит агентство ЦТАК.

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