Украинский Николаев: Надежда умирает последней, но она явно уже в реанимации...

Леонид Руси Материалист изначально прост и не культурен. Поэтому в него легко может пройти нечистый через ту злость, эгоизм и жадность... которая в нём присутствует всегда. А чувства... основа материалиста. Он же не живёт в ментальном мире... Его радуют простые человеческие и животные наслаждения... и не доступны высокие порывы... Не все сидят в окопах... кому-то жизнь дорога, возраст преклонный, здоровье не позволяет, или семью надо кормить... Вот у Вас десятое воплощение на Земле... Сколько стажировались здесь уже... а ещё пребываете в иллюзиях и непонятках... Странно... Видимо не читали первоисточники?

Игорь Василевский Не десятое, а двенадцатое. И я не свидетель Иеговы, сразу говорю. И воспитан в христианчкой традиции. И всевышний, отправляя предков в мир, наделил свои творения свободой действий. И отвечать придется каждому. И никому не дано право трактовать божественную сущность так, как ему это удобно!! НИКОМУ! НО!!! Те, кто воюет против нас - да, посланцы рогатого. И наш долг - отправить их туда, к своему господину. Вот и все. А это в чистом виде - чувство, а не понять что и чего. И другую щеку я подставлять просто не намерен! И это то же чувство. И причем здесь материализм? Астральное и метафизическое?? И что означает - изначально прост? Что, Адам был метафизически сложен и непонятен? И некультурен?? А что такое культура?? Вы то хотя бы понимаете, что такое культура? Вера в святое и есть часть культуры! Как и агностицизм!! Короче. Не забивайте себе голову тем, в чем еще не очень, а я буду лайкать ваши комменты с критикой всякой гнили и прочих сатанистов