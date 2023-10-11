Ты спрашивал, как живут города. Я из родного тебе Николаева. Если глянуть беглым взглядом, все крутятся-вертятся, как и всегда у нас было.
Украинский Николаев: Надежда умирает последней, но она явно уже в реанимации...
Комментарии
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Леонид Руси
Материалист изначально прост и не культурен. Поэтому в него легко может пройти нечистый через ту злость, эгоизм и жадность... которая в нём присутствует всегда. А чувства... основа материалиста. Он же не живёт в ментальном мире... Его радуют простые человеческие и животные наслаждения... и не доступны высокие порывы... Не все сидят в окопах... кому-то жизнь дорога, возраст преклонный, здоровье не позволяет, или семью надо кормить... Вот у Вас десятое воплощение на Земле... Сколько стажировались здесь уже... а ещё пребываете в иллюзиях и непонятках... Странно... Видимо не читали первоисточники?
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1 час.
Игорь Василевский
Не десятое, а двенадцатое. И я не свидетель Иеговы, сразу говорю. И воспитан в христианчкой традиции. И всевышний, отправляя предков в мир, наделил свои творения свободой действий. И отвечать придется каждому. И никому не дано право трактовать божественную сущность так, как ему это удобно!! НИКОМУ! НО!!! Те, кто воюет против нас - да, посланцы рогатого. И наш долг - отправить их туда, к своему господину. Вот и все. А это в чистом виде - чувство, а не понять что и чего. И другую щеку я подставлять просто не намерен! И это то же чувство. И причем здесь материализм? Астральное и метафизическое?? И что означает - изначально прост? Что, Адам был метафизически сложен и непонятен? И некультурен?? А что такое культура?? Вы то хотя бы понимаете, что такое культура? Вера в святое и есть часть культуры! Как и агностицизм!! Короче. Не забивайте себе голову тем, в чем еще не очень, а я буду лайкать ваши комменты с критикой всякой гнили и прочих сатанистов
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48 мин.
Леонид Руси
Материализм... это чувство неопределённости. Они же не в эгрегоре, а сами по себе. Значит никто не заступится... Первый косяк их сломит. Адам был Овном... Какая сложность может присутствовать в первом воплощении. В Козероге 10 воплощения. В Рыбах 12 стажировок. Мы все здесь... воплощённые духи... И все мы здесь стажируемся. Но ночью вылетаем из тела, а в нём остаётся только наша животная душа. Секунда.. и мы уже на Луне в Море духов... А Козерог, священный знак зодиака... Ворота энергии звёзд, может летать по всем планетам Солнечной системы... Сон... это всегда полёт в один из девяти адов. И редко кто может побывать в раю... Я лично не был... Я и не собирался забивать себе голову... С чего Вы решили? Я только отвечаю на Ваши вопросы... У меня всё ровно... ))) Культура, будем считать, это высшее проявление духа и души, к чему бы это не относилось...
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32 мин.
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