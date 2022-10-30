БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Современный военно-морской флот России ведёт своё начало со времён правления Петра Великого. Пётр I, который стремился к выходу к незамерзающим морям (Балтийскому и Чёрному), прекрасно понимал важность для любой державы иметь свой военный флот.

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