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Елизавета Туктамышева: «Пока не ощутил что-то более трагичное, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймешь, что это лишь спорт»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к жизни и спорту. – После соревнований ты произнесла фразу: «Девочки, это всего лишь спорт», то есть к нему надо относиться полегче.

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