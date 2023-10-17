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Анимешники насмехаются над отсылкой к “Акире” в трейлере Marvel's Spider-Man 2 Вчера ...

Анимешники насмехаются над отсылкой к “Акире” в трейлере Marvel's Spider-Man 2 Вчера ...

Анимешники насмехаются над отсылкой к “Акире” в трейлере Marvel's Spider-Man 2Вчера компания Sony опубликовала релизный трейлер грядущего экшена от третьего лица Marvel’s Spider-Man 2 с демонстрацией различных аспектов и персонажей проекта, но фанатам аниме попалось на глаза “Скольжение Акиры” в исполнении Мэри Джейн.

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